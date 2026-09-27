中職／味全龍復古日迎接「盜帝」大帝士 與王宸浩相隔27年上演世紀和解

味全龍隊本周末在天母棒球場舉辦「搖滾撞野球復古日」，全隊換上業餘時期經典球衣，帶領球迷重溫老龍隊記憶。活動最大亮點之一，是隊史傳奇洋將大帝士（Bernardo Tatis）相隔27年再度來台，不只以昔日69號戰袍重返球迷面前，也在賽前見面會與王宸浩完成一場跨越時代的「世紀大和解」。

大帝士1994年加入味全龍，以驚人速度與積極跑壘聞名，4年中職生涯累積147次盜壘成功，其中1997年單季71次盜壘成功，至今仍是中華職棒難以突破的障礙。他當年被球迷稱為「盜帝」，也是許多老龍迷記憶中最具代表性的洋將之一。這次受邀回台，大帝士特別穿上當年69號球衣站上投手丘，並由昔日戰友黃煚隆擔任開球捕手，瞬間勾起滿場球迷青春回憶。

除了重返天母開球，大帝士此行也解開一段老球迷熟悉的往事。1999年台灣大賽期間，當時效力和信鯨、原名王光浩的王宸浩，曾在本壘攻防中與大帝士發生衝突，當年畫面也成為台灣棒球迷多年來津津樂道的經典橋段。這次龍隊特別邀請王宸浩現身，兩人一見面便熱情擁抱，讓當年的火爆場面，轉化為多年後的溫暖重逢。

大帝士談到當年衝突時表示，不管比賽中發生什麼事，那都是棒球的一部分，雙方都只是為了自己的球隊全力以赴。他說，場上雖然是對手，但比賽結束後，彼此依然可以像現在這樣成為朋友。

王宸浩也透露，自己前一天接到電話，得知大帝士希望見他一面，才知道對方一直把這件事放在心上。他笑說，這些年每次遇到朋友，仍常會被拿這段往事開玩笑。

大帝士也當面向王宸浩表達歉意，坦言自己一直希望有機會為當年的事情道歉，很高興王宸浩願意到場，也很珍惜能在許多當年可能親眼見證事件的球迷面前，把話說開。兩人相隔多年後相擁言和，也成為這次復古日最動人的畫面。

回顧當年在台灣打球的日子，大帝士特別提到已故總教練徐生明。他表示，當年剛來台灣時，無論環境、文化都和美國、墨西哥有很大差異，自己也曾感受到不小衝擊，但徐總給了他很大的空間，讓他能照自己的方式打球，盡情發揮速度與判斷力。當得知自己單季71盜紀錄至今仍未被打破，大帝士也笑說很驚訝，但真心希望未來能有年輕球員突破這項紀錄。

現任味全龍總教練葉君璋也熱情迎接這位老隊友，他稱讚大帝士當年不只是速度快，更具備極高棒球智商，能精準觀察投手與捕手習慣，盜壘靠的不只是腳程，而是細膩判斷。

如今大帝士在多明尼加經營棒球訓練中心，他也表示，若未來有機會，不排斥回到台灣擔任教練，把自己的經驗傳承給更多年輕球員。

中華職棒味全龍隊退役洋將大帝士（白衣背對者）26日受邀到天母棒球場擔任比賽開球嘉賓，在場邊與樂天桃猿總教練曾豪駒（右）相擁致意。圖中央社提供

中華職棒味全龍退役洋將大帝士（圖）26日受邀擔任比賽開球嘉賓，穿起69號球衣站上天母球場投手丘。圖中央社提供