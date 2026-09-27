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中職／陳傑憲9局上趁亂衝本壘破蛋 摧毁坎南完封勝但獅中斷3連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊洋投坎南優質表現奪下本季第8勝。圖／台鋼雄鷹隊提供（資料照）
台鋼雄鷹隊洋投坎南優質表現奪下本季第8勝。圖／台鋼雄鷹隊提供（資料照）

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台鋼雄鷹隊洋投坎南優質表現奪下本季第8勝。台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋投坎南優質表現奪下本季第8勝。台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋投坎南今天主宰戰場，在台北大巨蛋對決統一獅隊，先發8.2局被揮出3支安打、失兩分，領軍雄鷹4：2獲勝，也讓獅隊中斷3連勝，賽後獲單場MVP。

坎南本季首次投滿8局，單場投126球更是生涯兩年28場先發最多，被揮出3支安打、出現5次四死球（1次觸身球），前8局都讓獅隊掛零，9局上失兩分、只差1人次就可演出生涯第2場完投勝，本季戰績8勝6敗、防禦率2.59。

雄鷹打線面對獅隊洋投喬登，3局下展開首波攻勢，王博玄、曾子祐、藍寅倫連續3支安打攻下第1分，魔鷹高飛犧牲打再下一城，取得2：0領先。

獅隊一直無法突破坎南的球路，前6局未有安打、被保送兩次，直到7局上1出局後，才由林培緯揮出三壘方向內野安打，還是無法破蛋。

雄鷹7局下面對獅隊第2任投手李其峰再展攻勢，宋柏翰、王博玄接連安打，獅隊在2出局二、三壘有人時換上辛俊昇投球，被藍寅倫揮出兩分打點安打，雄鷹拉大成4：0領先。

坎南9局上繼續登板，本來想拚完投紀錄，但被陳傑憲揮出安打、三振潘傑楷、對林培緯投出觸身球，接下來面對林子豪製造內野滾地球形成第2個出局數，但未完成再見雙殺，陳傑憲趁著判決爭議時，一口氣跑回本壘得分。

雄鷹換上李欣穎投球，被陳重羽揮出安打再失1分，接著林泓弦靠失誤上壘、林祖傑獲保送形成滿壘，雄鷹再換上第3任投手黃群，讓代打的陳鏞基揮出高飛球結束比賽，終場以兩分之差獲勝。

陳傑憲 中職 王博玄

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