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中職／黃韋盛亞運奪銅有國光獎金 平野惠一：我就不用給了吧

中央社／ 台北27日電
中華職棒中信兄弟隊野手黃韋盛（前）支援2026愛知名古屋亞運中華隊，，母隊總教練平野惠一聽到外界稱讚也感到開心。中華民國棒球協會提供
中華職棒中信兄弟隊野手黃韋盛（前）支援2026愛知名古屋亞運中華隊，，母隊總教練平野惠一聽到外界稱讚也感到開心。中華民國棒球協會提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運棒球項目賽事今天結束，中華隊以銅牌作收，中華職棒中信兄弟隊支援的黃韋盛即將歸建，兄弟總教練平野惠一聽聞有國光獎金後笑稱：「那我就不用給了吧？」

兄弟野手黃韋盛本屆亞運出賽6場敲出8支安打，打擊率3成33，結束賽事後預計28日回歸母隊，但何時出賽尚未定案，平野惠一說：「確認身體狀況後，會讓他回到一軍，但不會勉強他。」

黃韋盛出發前婉拒平野惠一提供的零用金，後續平野惠一曾允諾說：「打得好的話，我有準備獎金喔。」今天被問到是否會發獎金，平野惠一先問：「為什麼？」經翻譯提醒後才說：「我會好好考慮」。

但媒體也提醒，拿到亞運銅牌有新台幣90萬元的國光獎金入帳，平野惠一笑說：「那我就不用給了吧？應該是我要抽成，還是會有伴手禮？」

經過一連串玩笑話，平野惠一也正經回覆說：「大家都說韋盛表現很好、很努力喔，聽到這樣的話真的很開心。我的角色就是在他退休之前，都要一直推著他前進、要他好好努力。」

兄弟今年選秀加盟的投手黃玠瀚也參與亞運，出賽2場、投5局無失分，接下來的規劃要經過教練團討論，不過平野惠一說：「滿想看他投球的。」至於下半季是否有機會升上一軍，他強調新人仍有既定的養成計畫。

黃韋盛 亞運 平野惠一 2026名古屋亞運 棒球

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