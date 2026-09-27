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中職／林澤彬空降中職打擊王 再進化關鍵懂得「放下」

中央社／ 台北27日電
富邦悍將林澤彬。 中央社
富邦悍將林澤彬。 中央社

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富邦悍將二壘手林澤彬昨天5打數3安打，補足打席數以3成30打擊率空降中華職棒打擊王，生涯首度單季百安也在同一天達陣，他認為最大關鍵是懂得「放下」。

林澤彬今年火燙的打擊讓球迷關注他何時能站上打擊王，昨天終於滿足條件，然而若要在球季結束仍能競爭打擊王則還差21打席，悍將剩下7場比賽。悍將總教練後藤光尊表示，「不會特別去計算，因為每場都會讓他先發。」

因先前媒體報導，林澤彬才開始注意自己與打擊王的打席數差距，昨天賽後個人社群收到不少來自球迷的通知，他說：「看到自己的臉出現在聯盟官網（打擊榜），覺得蠻奇妙的。」

另一個通知則是來自林澤彬的太太，傳來的訊息寫著：「今天我們結婚紀念日，你這個百安就是送我的禮物。」生涯第1次集滿單季百安，林澤彬說：「我相信有固定出賽的選手，這個應該都是目標。」

林澤彬去年就繳出3成02打擊率、83支安打的高標，今年再度突破，林澤彬認為心態有所改變，更專注在幫助球隊上，「就算出局也可以消耗球數、推進等等，要讓這個打席是有價值的。」

「就算打得好也可能被對方美技守備。」林澤彬今年學會如何放下執著，每個打席結束後就讓它過去，「去年我打完都還會一直想，但比賽還在進行，想也沒辦法倒退，今年這點做得還不錯。」

後藤光尊則認為一項因素是守備有進步，「有辦法每一場穩定先發二壘，可能因為這樣，讓他找到一個比較好的節奏。」林澤彬也透露今年有一場賽前練習，後藤光尊持續緊盯守備，全方面提醒各項細節，受用至今，「大家都知道的東西，但就是可以講出細膩、意想不到的觀察。」

林澤彬 中職 富邦悍將

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