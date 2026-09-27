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中職／2度反映才塗掉菲力士袖子商標 後藤光尊：主審有致歉

中央社／ 台北27日電
富邦悍將隊總教練後藤光尊。 聯合報系資料照
富邦悍將隊總教練後藤光尊。 聯合報系資料照

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中職富邦悍將隊昨天2度反映，終於獲得裁判回應，讓中信兄弟投手菲力士塗掉袖子上的白色商標，悍將總教練後藤光尊指出，「主審後來也有道歉，是他第1次的判斷有誤。」

悍將昨天與兄弟之戰發生插曲，因兄弟先發投手菲力士（Felix Pena）的內襯衣袖子上有白色商標，第1局後藤光尊就上場向主審反映，但當下未進行處置；第3局後藤光尊再次反映，裁判開會研議後才要求兄弟球團處理，由後勤人員緊急拿筆塗黑。

後藤光尊今天賽前接受媒體聯訪時還原2次反映的經過，因規則上投手內襯衣不得有商標露出，加上又是白色，第1次反映後，主審判斷沒有影響，後來又再次提出異議，獲得審判室的認同，主審也因此致歉。

後藤光尊 商標 中信兄弟

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