中職／獅隊周彥農投出一軍代表作 林岳平肯定看到好的部分

中職統一7-ELEVEn獅隊本土投手周彥農24日先發奪生涯首勝，投出目前為止個人一軍先發代表作，獅隊總教練林岳平肯定內容不錯，有看到好的部分。

獅隊拚戰績關鍵期，24日讓本土投手周彥農一軍出賽，先發對味全龍隊，總計用80球投7局，被敲出4支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉2分責失分，拿下個人中職生涯首勝，投出目前為止一軍出賽代表作。

獅隊總教練林岳平表示，周彥農24日出賽投球內容不錯，有增加球種，把球壓在低角度的進壘點，讓打者敲出無效的滾地球，周彥農這樣的投球形式，也會讓教練團思考，之後周彥農出賽時守備布局也需要加入考量。

周彥農投出一軍先發生涯代表作，林岳平表示，這場比賽也是很好的參考，讓球員知道其實有能力做到這樣，該怎麼提升、讓自己更好。

至於周彥農本季是否還有一軍出賽機會，林岳平表示，目前還沒辦法想這麼遠，周彥農25日下二軍，要再回到一軍就是例行賽最後一場，那場比賽目前的先發人選還沒有確定。