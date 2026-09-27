中職／布雷克腿痠痛緊繃感續觀察 表定例行賽還有1場先發

中職統一7-ELEVEn獅隊洋投布雷克昨天先發率隊搶勝，但左後腿有不適感，總教練「餅總」林岳平表示，今天有痠痛緊繃還要觀察幾天，表定例行賽還有1次先發。

獅隊拚全年度戰績，昨天與台鋼雄鷹隊交手，派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，總計用92球投6局，僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、3次三振，無失分，優質先發率隊以3比2搶勝，也拿下個人本季第9勝。

但賽後獅隊總教練林岳平就表示，布雷克左後腳不舒服，今天賽前林岳平受訪更新狀況，布雷克今天腳還是有痠痛緊繃的感覺，觀察這幾天看能不能恢復，如果照著時間算，布雷克例行賽結束前表定還會有1場先發。

獅隊此次名古屋亞運支援2名球員，分別是捕手張翔、外野手朱迦恩，林岳平表示，目前還沒有收到2名球員的確定歸隊時間，但代表隊都是團進團出，如果歸隊當然是直接回一軍，不過亞運賽事期間，朱迦恩有腿部不適的狀況，歸隊後還是要疲勞程度和身體狀況才會比較明確。