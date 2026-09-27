中職／艾速特124球8.1局優質先發敗 投手教練透露考量

中職台鋼雄鷹洋投艾速特昨天熱投124球，8.1局優質先發吞敗。雄鷹投手教練蕭任汶表示，5局過後每局都有詢問狀況，艾速特續投意願強烈，考量也是本季最後一場出賽、順他的意。

雄鷹隊昨天與統一7-ELEVEn獅隊交手，派出洋投艾速特（Eric Stout）先發，艾速特用124球投8.1局，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出7次三振、沒有四死球保送，失掉3分責失分，優質先發吞下個人本季第10敗，單場投124球為本季單一投手單場最多用球數。

被問起艾速特的換投時機考量，投手教練蕭任汶表示，其實5局過後每局都有詢問艾速特的狀況，但艾速特一直表達想要續投的意願，昨天艾速特的家人也有到場觀賽。

蕭任汶表示，在球隊連戰的過程中，感謝艾速特昨天吃了這麼長局數，也減輕牛棚投手的負擔，讓投手群有足夠的休息時間，同時提到還是要考量艾速特的選手生涯，不希望為了一場比賽受傷，教練團心情也很忐忑。

不過蕭任汶提到，觀察起來艾速特在場上順順地投，還是可以隨心所欲壓制打者，最後仍順艾速特的意思讓他繼續留在場上，但後面的牛棚投手有隨時保持備戰準備。

艾速特本季一軍23場先發出賽，總計投136.2局失掉49分（40分責失分），戰績9勝10敗，出賽防禦率2.63。