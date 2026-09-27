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中職／雄鷹邱立璿、陳重光有機會上一軍 投手教練：等對的時間點

中央社／ 台北27日電
邱立璿。 台鋼雄鷹提供
邱立璿。 台鋼雄鷹提供

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中職台鋼雄鷹隊例行賽剩7場比賽，投手教練蕭任汶表示，會陸續拉一些年輕投手上一軍觀察狀況，包括目前都還沒有一軍出賽紀錄的邱立璿、陳重光都有機會，「時間點對了就會上來。」

雄鷹隊今天繼續以台北大巨蛋為主場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，加上今天比賽本季例行賽僅剩7場賽事，蕭任汶表示，昨天先將伍祐城、王柏傑拉上一軍，也觀察一下伍祐城這段時間二軍調整的狀況，作為接下來春訓的訓練規劃安排依據。

蕭任汶點名去年選秀第3輪選進投手邱立璿、2024年第5輪選進左投陳重光，也都有機會近期上到一軍，若上到一軍應該也是牛棚準備，就看有沒有合適的時機點，「時間對了就會上來。」

右投手邱立璿本季二軍17場出賽（7場先發），戰績2勝2敗、有2次中繼成功、1次救援成功，防禦率4.91；陳重光本季二軍出賽10場都是後援，有1次中繼成功，防禦率5.40。

教練 時間 伍祐城

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