中職／味全龍號召公益捐血 成功募集365袋

中華職棒味全龍隊昨天在天母棒球場舉辦年度公益捐血活動，號召球迷與民眾在進場看球之餘一同挽袖響應，共募集365袋血液、總捐血量9萬1250c.c.，為醫療用血挹注力量。

今年活動以「讓心跳繼續搖滾」為主題，現場共設置2輛捐血車，上午10時開始前就有眾多熱血球迷提前到場，排隊等候捐血，展現十足公益熱情；活動開始後，人潮持續湧入，最終共有291人參與、263人成功捐血。

味全龍與天母商圈、爆肝護士長期攜手推動公益捐血，今年合作邁入第6屆，近年進一步串聯味全公司、德克士、96自轉車及天母在地店家共同響應。味全龍球團表示，未來將持續透過不同形式的公益活動，與球迷攜手將愛心延伸至球場之外。