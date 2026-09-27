U15世界盃／陳昶叡完封好投 中華隊擊敗委內瑞拉2連勝

U15世界盃棒球賽中華隊今天迎戰委內瑞拉，靠著先發投手陳昶叡7局完封好投，中華隊僅出現2支安打，但4局下把握機會搶下分數，終場以3比0拿下預賽2連勝。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，預賽分兩組，中華隊與美國、委內瑞拉、澳洲、捷克、尼加拉瓜同在B組，A組有多明尼加、日本、墨西哥、古巴、德國和南非。

中華隊由總教練邱耀宇領軍，預賽首戰於中華時間25日深夜11時30分迎戰尼加拉瓜，中華隊以9比0搶勝，今天則迎戰委內瑞拉。

兩隊前3局沒有拿下分數，中華隊4局下王聖穰率先敲出安打，靠著犧牲觸擊站上二壘，張鈞倫遭觸身球保送，2人出局後中華隊發動盜壘戰術壓迫對手，王聖穰盜本壘搶下第1分，張鈞倫盜上二壘，靠著失誤上三壘，黃承勳關鍵安打、一棒送回2分。

中華隊今天先發投手陳昶叡表現亮眼，完投7局雖有被敲出6支安打，但穩守1分未失，投出2次三振、1次四壞保送，完封對手打線、率隊搶勝，拿下勝投。