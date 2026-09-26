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亞運棒球／中華隊教頭不把天氣當輸球理由 力拚銅牌戰「要保住面子」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
台日大戰在大霧中進行。特派記者陳正興／攝影
台日大戰在大霧中進行。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運棒球賽，中華隊在超級循環賽「台日大戰」以3：7輸球，爭金夢碎，儘管天候狀況不理想，整場比賽在雨中進行，總教練湯登凱也不以此為輸球藉口，明天銅牌戰全力搶勝，「怎麼樣也要保住面子。」

今天台日戰碰上下雨延後30分鐘開打，比賽在雨中進行，過程中還碰上起大霧的狀況，湯登凱兩度上場向主審反應未果，「天候狀況比較不好，我們在守備時，外野也看得沒有那麼清楚，有跟裁判反應，裁判的意思是兩隊都是相同的條件，所以沒有比賽暫停這樣。」

湯登凱直言，天候因素一定有影響選手表現，但兩隊都一樣是在這樣的狀況比賽，「所以這個也不是我們輸球的理由。」

中華隊開賽先靠對手失誤搶得先機，陳孝允適時安打送回全隊第1分，之後就沒能再從日本先發近藤壱来手中打下分數。湯登凱表示：「第一局對方投手球速還沒有催出來，剛好我們逮到這個機會，先馳得點，但是他慢慢進入狀況之後，球的尾勁、變化球角度都有出來，我們就比較難去攻擊。」

旅日投手徐翔聖今天先發僅投4局用76球退場，失2分，賽後湯登凱也揭露他的投球限制，只能投1場、最多80球，因此在4局投完後接近用球數上限，就把乾淨的局數交由牛棚來接手。

全隊唯一還未出賽的先發投手林昱珉，明天將扛起銅牌戰的先發任務，對決中國投手孫易聰（Yicong Sun）。湯登凱表示：「明天銅牌戰一定把好的投手壓出來，全力搶勝，畢竟怎麼樣也要保住面子。」

中華隊總教練湯登凱多次上場抗議大霧影響視線，未獲主審接受。特派記者陳正興／攝影
中華隊總教練湯登凱多次上場抗議大霧影響視線，未獲主審接受。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運棒球賽昨日上演「台日大戰」，終場中華隊3:7敗陣。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運棒球賽昨日上演「台日大戰」，終場中華隊3:7敗陣。特派記者陳正興／名古屋攝影

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