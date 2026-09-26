中職／季後賽怎會漸行漸遠？悍將兩度領先都被兄弟秒翻盤

富邦悍將隊兩度打下的領先轉瞬即逝，今天以3：7不敵中信兄弟隊，吞下2連敗，全年戰績57勝56敗，落後排名第二的統一獅隊（58勝54敗1和）已經達到1.5場勝差。

面對兄弟先發投手菲力士，悍將兩度取得領先，先是第五局孔念恩二壘打、張育成保送上壘後，林澤彬敲出三壘打清壘，取得2：0領先；六局上遭到追平後，六局下董子恩安打、戴培峰保送再次攻占得點圈，童堉誠安打助悍將再度超前3：2。

賴鴻誠把關七局上面對兩打席都沒解決，悍將提前推出曾峻岳，面對宋晟睿、曾頌恩連飆2K，卻過不了陳俊秀這一關，被他的安打一棒打下兩分打點，兄弟逆轉4：3。

戰局在第八局走向崩盤，黃宇昇面對5人次只取得1出局，包括暴投、三壘手董子恩失誤釀禍，兄弟單局攻下3分奠定勝基。

兩隊先發投手都未能完成6局投球，鈴木駿輔以106球投5.2局，被敲7安打、失2分，菲力士先發5.1局被敲8安打、失3分，雙雙無關勝敗。

悍將此役3人猛打，最大亮點為林澤彬，單場5打數敲3安打，補足打席後，以打擊率0.330空降打擊榜第一位。