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中職／桃猿5連勝季冠軍燈號下修M8 龍隊近14戰吞11敗從天空龍變保麗龍
樂天桃猿隊在花果山的天王山之戰大捷後，前進天母棒球場延續聲勢，今天再以5：3擊敗味全龍隊，推進5連勝。同日中信兄弟隊在新莊棒球場以7：3擊敗富邦悍將隊，兄弟仍守住0.5場勝差領先，龍頭並未變天，但猿隊的下半季封王魔術數字仍下修M8。
面對龍隊強投梅賽鍶，猿隊首局林政華二壘打開路，連兩棒出局數成功推進換回分數，第三局單局4支安打，威克安打、林泓育高飛犧牲打各帶有1分打點。
梅賽鍶以7局失3分收工，林鋅杰第八局登板兩出局後連投2保送，廖健富二壘打掃回兩分打點，擴大為5：0領先，而龍隊打線直到九局下才由張祐銘的三分砲轟破鴨蛋。
猿隊由曾家輝先發6局無失分，僅被敲3安打，拿下本季第7勝，也獲選為單場MVP。
龍隊近14場吞下11敗，儘管領先全年第二的統一獅隊仍有4.5場勝差，但近況低迷，成為總冠軍賽前一大隱憂。
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