中職／比去年更退步！雄鷹確定全年勝率不到5成 獅隊3連勝守住第二

統一獅隊在季後賽門票卡位關頭拉出連勝，今天靠捕手陳重羽雙安、包括一發兩分砲貢獻，終場以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝；雄鷹輸球後，全年戰績52勝60敗1和，確定今年勝率不到5成，相比去年59勝59敗2和退步。

雄鷹洋投艾速特前8局投完已用115球，神奇地在第九局繼續站上投手丘，最終以124球完成8.1局投球，被敲9安打、失3分，用球數不僅是生涯新高，也是本季聯盟最多。

獅隊先是第二局林培緯、陳重羽、許哲晏3支安打串連先馳得點，第四局林培緯的安打再度帶起攻勢，陳重羽掃出兩分砲、本季首轟，獅隊擴大為3：0領先。

艾速特賣力燃燒，等不到隊友追平，雄鷹打線在獅隊先發投手布雷克6局投球任內只有2安打、分數掛蛋，直到獅隊啟用牛棚，第七局邱浩鈞、第九局鍾允華各挨了魔鷹一發陽春砲。