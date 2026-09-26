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中職／27位FA全員到齊+象迷出動 「新莊城堡」單季10場破萬紀錄再堆高

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
新莊棒球場一連三天舉辦「寵愛天使」主題日，Fubon Angels全員出動。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場一連三天舉辦「寵愛天使」主題日，Fubon Angels全員出動。圖／富邦悍將隊提供

2026名古屋亞運

季後賽門票競爭重要關頭，新莊棒球場今天再度開出破萬票房，富邦悍將隊今天中午即宣布1萬1600人滿場，這也是「新莊城堡」本季第10場破萬場次，持續堆高紀錄。

新莊棒球場先前已有9場破萬賽事，早已改寫新猷，今天起一連三天在新莊棒球場舉辦「寵愛天使」主題日，Fubon Angels全員到齊，今天首日就開出滿場票房。

正值季後賽門票之爭，不只悍將要捍衛全年席次，中信兄弟隊也要力保下半季領先位置。黃衫軍今天作客新莊棒球場，左外野湧現黃潮，外野自由席早早排起等待進場的人龍。

新莊棒球場一連三天舉辦「寵愛天使」主題日，Fubon Angels全員出動。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場一連三天舉辦「寵愛天使」主題日，Fubon Angels全員出動。圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場單季破萬場次

2026 10場（統計至2026/9/26）

2025 8場

2024 2場

2023 4場

2022 2場

2021 0場（疫情限制進場人數）

2020 0場（疫情限制進場人數）

2019 3場

2018 5場

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