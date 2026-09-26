中職／142次中繼成功登王座 賴鴻誠：都是回憶與過程

富邦悍將隊投手賴鴻誠昨天締造生涯第142次中繼成功，登上中華職棒歷史中繼王，但球隊還在拚季後賽，他先不去想太多，「往回看，其實都是回憶跟一個過程吧。」

悍將昨天在台北大巨蛋對戰台鋼雄鷹隊，賴鴻誠在第7局中繼登板，投0.2局無失分，維繫平手局面也奪得本季第4次中繼成功，生涯累積數字超越陳禹勳，位居中職生涯中繼榜第1名。

賴鴻誠還沒有感受到太多喜悅，「先把重心放在幫助球隊贏球，對我來說比較有意義。中繼王喜悅也只是當下，現在禹勳也還在競爭，個人思維先放一邊，以團隊為重。」

能夠站上這個位置不容易，賴鴻誠生涯15個球季累積才達成，他認為關鍵還是健康，以及把握教練給予的每次機會，「要讓教練更有信任感，就是把球員本分做好。個人成績也印證過往的努力，才能堆疊出這麼多中繼點，覺得自己算是有點成就，也不會辜負待過的所有球隊。」

賴鴻誠中職生涯從2012年在興農牛隊起步，到2013年以義大犀牛球員身分拿下第1次中繼成功，之後經歷富邦悍將、樂天桃猿、台鋼雄鷹到去年重返悍將，他認為這一路上無論教練團、防護員都很照顧自己，才能走到現在，「功勞不屬於我一個人，是大家的。」