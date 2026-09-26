快訊

亞運棒球Live／中華隊靠2失誤和安打先馳得點 1：0領先日本

獨旅前一刻出意外…6旬婦松機安檢完倒地驟逝 丈夫透漏病史

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／142次中繼成功登王座 賴鴻誠：都是回憶與過程

中央社／ 台北26日電
富邦悍將隊賴鴻誠。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
富邦悍將隊賴鴻誠。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

2026名古屋亞運

富邦悍將隊投手賴鴻誠昨天締造生涯第142次中繼成功，登上中華職棒歷史中繼王，但球隊還在拚季後賽，他先不去想太多，「往回看，其實都是回憶跟一個過程吧。」

悍將昨天在台北大巨蛋對戰台鋼雄鷹隊，賴鴻誠在第7局中繼登板，投0.2局無失分，維繫平手局面也奪得本季第4次中繼成功，生涯累積數字超越陳禹勳，位居中職生涯中繼榜第1名。

賴鴻誠還沒有感受到太多喜悅，「先把重心放在幫助球隊贏球，對我來說比較有意義。中繼王喜悅也只是當下，現在禹勳也還在競爭，個人思維先放一邊，以團隊為重。」

能夠站上這個位置不容易，賴鴻誠生涯15個球季累積才達成，他認為關鍵還是健康，以及把握教練給予的每次機會，「要讓教練更有信任感，就是把球員本分做好。個人成績也印證過往的努力，才能堆疊出這麼多中繼點，覺得自己算是有點成就，也不會辜負待過的所有球隊。」

賴鴻誠中職生涯從2012年在興農牛隊起步，到2013年以義大犀牛球員身分拿下第1次中繼成功，之後經歷富邦悍將、樂天桃猿、台鋼雄鷹到去年重返悍將，他認為這一路上無論教練團、防護員都很照顧自己，才能走到現在，「功勞不屬於我一個人，是大家的。」

賴鴻誠 陳禹勳 富邦悍將

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／陳文杰4安啟動雄鷹勝利攻勢 洪總點出打線卡彈毛病

中職／兄弟望演史上第6次下半季奪冠大逆襲 悍將落得搶最後生機

中職／劉俊豪獲讚MVP感到肯定　「超級工具人」賽前練更兇

中職／敲4安終結低潮不滿足 張育成：球隊沒贏就是零

相關新聞

中職／27位FA全員到齊+象迷出動 「新莊城堡」單季10場破萬紀錄再堆高

季後賽門票競爭重要關頭，新莊棒球場今天再度開出破萬票房，富邦悍將隊今天中午即宣布1萬1600人滿場，這也是「新莊城堡」本季第10場破萬場次，持續堆高紀錄。

中職／兄弟對桃猿2連敗傷爭冠元氣 平野惠一：實力差距

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊24日起對樂天桃猿隊吞2連敗，下半季第1位置被追近到僅半場勝差。兄弟總教練平野惠一直言是實力...

中職／142次中繼成功登王座 賴鴻誠：都是回憶與過程

富邦悍將隊投手賴鴻誠昨天締造生涯第142次中繼成功，登上中華職棒歷史中繼王，但球隊還在拚季後賽，他先不去想太多，「往回看...

中職／葉子霆下二軍調整身心 自培蔡袁華辰首度升一軍

中華職棒富邦悍將隊今天做出球員異動，近期狀況連連的葉子霆下放二軍，總教練後藤光尊坦言，讓他去調整身心；另外拉上從自培球員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。