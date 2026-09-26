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中職／兄弟對桃猿2連敗傷爭冠元氣 平野惠一：實力差距
中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊24日起對樂天桃猿隊吞2連敗，下半季第1位置被追近到僅半場勝差。兄弟總教練平野惠一直言是實力差距，重點是如何面對失敗，往更好方向前進。
以一波8連勝登上下半季王座的兄弟與桃猿2場比賽落敗後，無法自力點亮下半季封王魔術數字，反而讓第2名的猿隊由於剩餘未出賽場次較多，先點亮封王魔術數字M9。
兄弟晚間移師新北市新莊棒球場對戰富邦悍將隊，平野惠一賽前接受媒體聯訪表示，不會由於2場失利感到痛心，面對現實才能讓球隊變更好。
他說，沒任何1隊沒經歷輸球就變強，也沒任何1名選手沒輸過球就變優秀。輸球後不甘心的心情多強烈、能否不再重蹈覆轍，才是身為職業選手最重要的事。
平野惠一表示，接下來球隊目標還是朝取得勝利前進，現在起就是靠選手的力量了，總教練能做的就是給選手們良好環境、相信他們。大家都是全心全意、忍著身體疼痛去比賽。
至於昨天與投手鄭浩均先發5.2局掉4分退場後的談話，平野惠一說，細節不適合公開，主要是分享打者心理，以打者角度解釋為何鄭浩均當下會被攻擊。
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