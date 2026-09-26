聽新聞
0:00 / 0:00
亞運棒球／台日大戰賽前下雨 中華隊先發出爐！朱迦恩腳拉傷未先發
亞運中華棒球隊今天關鍵戰役，台灣時間晚間5點30分在岡崎棒球場對上日本隊，不只要贏，還要贏至少6分才有機會晉級金牌戰，由旅日投手徐翔聖先發，搭配統一獅隊捕手張翔蹲捕，外野手朱迦恩則因腳拉傷被移出先發。
中華隊在超級循環賽戰績1勝1敗，今天推出台日混血投手徐翔聖先發，是他本屆首度出賽，對決目前2勝的日本隊，想要爭取連兩屆挺進金牌戰，必須至少贏6分，面臨不小的挑戰。
日本隊陣容由日本社會人隊組成，也要力拚以地主之姿留住金牌，昨天以5：0完封由全韓職球員組成的南韓隊，先占得2勝的領先優勢。今天由28歲右投近藤壱来出戰中華隊，他在去年亞錦賽冠軍戰隊中華隊先發6局無失分，拿下大會MVP。
中華隊迎戰日本的先發打線也有些微調整，捕手張翔重返先發與徐翔聖搭配，至於外野手朱迦恩昨天在比賽中提前退場，今天因腳仍有不適，經防護員治療後，因拉傷被移出先發，改由楊振裕上陣。
這場「台日大戰」賽前，岡崎球場持續下著小雨，場地內野蓋起大帆布。
中華隊先發名單：
第一棒 左外野手 陳晨威
第二棒 中外野手 陳孝允
第三棒 一壘手 黃韋盛
第四棒 三壘手 劉基鴻
第五棒 指定打擊 陳敏賜
第六棒 二壘手 高育瑋
第七棒 右外野手 楊振裕
第八棒 捕手 張翔
第九棒 游擊手 陽柏翔
先發投手 徐翔聖
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。