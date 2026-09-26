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中職／葉子霆下二軍調整身心 自培蔡袁華辰首度升一軍

中央社／ 台北26日電
葉子霆因近期守備與跑壘失誤頻傳，被富邦悍將下放二軍調整身心。聯合報系資料照 余承翰
葉子霆因近期守備與跑壘失誤頻傳，被富邦悍將下放二軍調整身心。聯合報系資料照 余承翰

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中華職棒富邦悍將隊今天做出球員異動，近期狀況連連的葉子霆下放二軍，總教練後藤光尊坦言，讓他去調整身心；另外拉上從自培球員轉正式的菜鳥蔡袁華辰。

葉子霆日前先發鎮守游擊連2場發生失誤，昨天在第9局代跑又被牽制出局，後藤光尊今天賽前接受媒體聯訪時表示：「現在他的身心兩方面都不太處於能夠繼續出賽的狀態，所以做了調動。」

這次讓葉子霆到二軍，後藤光尊希望他在心理、技術上都能好好調整，今天也與首席教練、內野教練一起跟葉子霆好好聊聊，「有跟他說到二軍之後的建議，內容就不能透露了。」

22歲的蔡袁華辰上來補充內野戰力，他在去年參加中職選秀落選後，與悍將簽下自主培訓合約，今年7月轉為正式註冊球員後一度在一軍隨隊，但直到今天才真的登錄一軍。

中華職棒富邦悍將隊26日將游擊手葉子霆下放二軍，拉上今年才從自主培訓轉為正式球員的蔡袁華辰（圖），也是他首度升上一軍。中央社
中華職棒富邦悍將隊26日將游擊手葉子霆下放二軍，拉上今年才從自主培訓轉為正式球員的蔡袁華辰（圖），也是他首度升上一軍。中央社

蔡袁華辰表示，自己是昨天晚上接到電話，今天早上趕來與一軍會合，「跟上次上來的感覺差不多，會緊張，但是興奮的那種緊張。在二軍比賽時教練都告訴我們，練習都是為了能夠站到一軍比賽，其實在下面就是準備好，上來就是能表現就表現。」

從自培球員到升上一軍，蔡袁華辰認為自己能進入職棒就已經是很大的鼓勵，也會想要往上爬，「我不想認輸，自培就是要比別人更努力，看能不能追上大家，很開心球團認可我，讓我轉為正式球員。」

今天到新莊球場後，後藤光尊也有跟蔡袁華辰聊了一下，蔡袁華辰笑說：「他希望我拿出精神，因為我平常訓練也是蠻熱鬧，有點愛講話。」

後藤光尊 富邦悍將 中華職棒

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