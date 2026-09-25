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日職／父母都來了卻0.2局核爆 陳睦衡難掩失望：實力還遠遠不夠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳睦衡今天在歐力士一軍初登板遭遇震撼教育。資料照
陳睦衡今天在歐力士一軍初登板遭遇震撼教育。資料照

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效力日本職棒歐力士隊的20歲台灣投手陳睦衡，今天在一軍初登板遭遇震撼教育，面對太平洋聯盟優勝球隊軟銀鷹隊，先發僅投0.2局失6分（責失1分），賽後難掩失落，也坦言自己的實力還不夠。

陳睦衡旅日第二年獲得轉支配下，進一步在今天登錄一軍，迎接生涯初登板，面對10人次只取得2出局，已經用了51球，被敲3安打、4保送，狂失6分，因隊友2次失誤攪局，責失分只有1分。

陳睦衡的父母在接到兒子好消息後就趕赴日本，正逢中秋連假，增加訂機票難度，雙親依然全力相挺，今天未能在他們面前有好表現，讓他難掩失落，「原本希望可以投出自己的特色，但這次登板讓我深刻感受到，自己的實力還遠遠不夠。」

陳睦衡一開賽才投6球就丟掉分數，先是前兩打席被柳町達掃二壘打、柳田悠岐敲一壘打；後續又保送近藤健介，再度面對得點圈危機，好不容易讓栗原陵矢擊出中間方向飛球出局，牧原大成打向游擊的滾地球，游擊手紅林弘太郎發生傳球失誤再掉1分。

陳睦衡與山川穂高的打席耗了9球，最終投出保送擠成滿壘，笹川吉康以一壘方向滾地球攻下軟銀單局第3分；儘管已經取得兩出局，陳睦衡又對海野隆司出現保送，庄子雄大敲安帶有兩分打點，捕手堀柊那的傳球失誤也在此時擴大亂流，再保送柳町達後，歐力士決定換投。

陳睦衡 日職 父母

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