中職／陳文杰4安啟動雄鷹勝利攻勢 洪總點出打線卡彈毛病

陳文杰今晚單場4安打、跑回2分，幫助中職台鋼雄鷹隊以2比1險勝富邦悍將隊，總教練洪一中稱讚陳文杰但也點出團隊火力難串聯的毛病，「他一個人也沒辦法連續打4次。」

雄鷹團隊敲出8支安打，陳文杰就占了一半，他在4局下敲出三壘安打後，靠著高聖恩的三壘安打跑回第1分，8局下在平手時先敲內野安打又盜上二壘，並因暴投上三壘，隨後靠滾地球推進跑回超前分。

陳文杰賽後接受訪問時表示，因為前陣子狀況不佳，「今天把握每個打席、每次守備、每次跑壘，盡可能幫助球隊。」聽到是自己生涯第1次無打點卻獲選單場MVP，陳文杰也有些驚訝，但笑說：「也是有人靠守備拿MVP啊，不過我還是敲安打就好。」

雄鷹昨天敲出6支安打但遭到悍將完封，今天8支安打終於換回2分，洪總仍點出近期打擊缺了「三隻腳」，也就是中心棒次無法串聯，「安打都很零星，就得不了分數。」

今天第5棒的陳文杰敲了4支安打，不過3、4棒加起來只有1安打，洪一中就說：「他一個人打出來，後面也要跟進。這是我們會陷入的困境，不是不能打，就是接不起來。」

洪一中也稱讚今天投手群的表現，包含先發投手陳正毅5局僅失1分，接手的陳柏清1局、許峻暘0.2局、李欣穎1局皆無失分，黃群更是第8局登板拆彈後投1.1局無失分，洪總說：「黃群是今天的功臣。」