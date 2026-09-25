中職／亮起的不是黃燈！桃猿仍居第二名 率先點亮季冠軍魔術數字Ｍ9

中信兄弟隊帶著8連勝前進花果山，連續兩天在桃園棒球場吞下慘痛的失利，不僅沒有點亮季冠軍封王魔術數字，還由樂天桃猿隊先一步亮燈Ｍ9。

兄弟原先在季冠軍之爭踩穩局勢，未料遭遇桃園慘案，猿隊昨天克服5：0落後，靠林泓育的三分砲帶動，最終以6：5完成驚天逆轉；今天猿隊在第六局攻下6分大局，一舉擊潰兄弟，以6：0收下完封勝。

猿隊2連勝後，在季冠軍之爭縮小到僅剩0.5場，且戰績29勝22敗，敗場還比兄弟少1場。

猿隊受到延賽較多影響，剩下9場要打為6隊最多，因與兄弟之間已無直接對戰，儘管猿隊目前暫居第二，但因猿隊若自力拿下剩餘9場比賽勝利就能封王，罕見地以第二名點亮魔術數字M9。