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中職／悍將不敵雄鷹季後賽門票告急 獅隊驚天逆轉攻上全年第二
富邦悍將隊的季後賽門票危在旦夕，今天以1：2不敵台鋼雄鷹隊，加上同日統一獅隊九局下驚天逆轉，以3：2擊退味全龍隊，兩隊在全年戰績互換排名，獅隊竄上第二。
雄鷹先發投手陳正毅投5局被敲8安打，力保只失1分，為第二局董子恩、王苡丞雙安開路，戴培峰高飛犧牲打幫助悍將首開紀錄。悍將江國豪投到四局下遭陳文杰、高聖恩兩支三壘打串連追平，再連續投出2次四死球保送後退場。
1：1平手僵持許久，第八局成為戰線分水嶺，雄鷹首位打者陳文杰面對廖任磊擊出內野安打，成功盜上二壘，廖任磊的暴投再送壘包，讓雄鷹只靠內野滾地球就能搶下超前分。
葉子霆近期守備頻頻出包，悍將改用劉俊豪扛游擊，葉子霆此役在九局上擔任代跑，結果在壘間遭到牽制出局，讓悍將追擊氣勢熄滅大半，最終在范國宸再見三振後吞敗。
在亞太棒球場出賽的統一獅隊，帶著0：2落後進入九局下，面對龍隊守護神林凱威，潘傑楷、林子豪都敲安打，陳聖平選到保送，邱智呈先以二壘打一棒追平，龍隊換上李超接手，再被林泓弦掃出再見安打。
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