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中職／桃猿超爭氣！正面對戰賞兄弟2連敗 季冠軍之爭只剩0.5場落後

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊林子偉第六局滿壘敲安貢獻兩分打點。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子偉第六局滿壘敲安貢獻兩分打點。圖／樂天桃猿隊提供

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樂天桃猿隊在季冠軍之爭緊要關頭，展現身為去年總冠軍的氣勢，今天在第六局灌進6分大局，終場以6：0完封中信兄弟隊，兩場正面對戰都搶下勝利，僅剩落後兄弟0.5場勝差，季冠軍之爭還有得瞧。

雙方前5局維持0：0投手戰局面，第六局鄭浩均面對前兩位打者林政華、威克都被敲出安打，林泓育滾地球先助猿隊破蛋，也再次成為球隊的攻勢發動機。

兄弟眼看已經兩出局卻收不了這個半局，馬傑森、林承飛都選保送擠成滿壘，鄭浩均也在此時退場，兄弟換上蔡齊哲接手，被連續3棒敲出安打，猿隊一口氣灌進6分大局。

樂天桃猿隊先發投手艾菩樂。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手艾菩樂。圖／樂天桃猿隊提供

鄭浩均最終留下先發5.2局失4分，猿隊先發投手艾菩樂則是維持穩定強悍的投球內容，先發8局被敲6安打、無失分，第九局推出舒治浩守成。

猿隊很爭氣靠自己將勝差從2.5場縮小到0.5場，兄弟則是8連勝後吞下2連敗，全年戰績跌落單獨墊底，在季冠軍、選秀狀元之間處於進可攻、退可守局面。

兄弟 桃猿 中職

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