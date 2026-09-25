中職／劉俊豪獲讚MVP感到肯定　「超級工具人」賽前練更兇

中華職棒富邦悍將隊「工具人」劉俊豪昨天久違先發游擊就猛敲3安打，獲得總教練「MVP」讚揚是一大肯定，今年有望湊齊單季「全守位」的他，賽前也因此得付出更多時間苦練。

劉俊豪本季出賽48場但僅有13場先發，昨天在球隊內野防區不穩定時扛起先發游擊，單場3安猛打，總教練後藤光尊賽後表示：「他是我心中的MVP。」今天劉俊豪繼續先發游擊。

而今天受訪時，劉俊豪認為昨天魔力藍（ShawnMorimando）7局無失分的表現也很優異，「昨天是運氣比較好，才有3支安打。因為自己是工具人，多半是在板凳準備補位，剛好有把握那一、兩次的機會。」

昨天之前，劉俊豪上一次先發游擊已要追溯到8月15日，他也坦言，縱使期間也會代守游擊，但久未先發難免緊張，另一個影響的則是打擊，「跟練習相比，對投手的感覺還是有差，比賽可以比較快找到感覺。」

也因此，聽到總教練的MVP稱讚，劉俊豪感覺受到肯定，「因為今年打擊狀況沒有很好。雖然以前也沒有到很好，但今年算滿糟的，就花比較多時間去調整。」

劉俊豪今年內野4個位置加上外野3個防區、投手都擔任過，日前更在球隊捕手剩下2人時在牛棚協助接球，劉俊豪表示，為了兼顧多個守備位置要花更多時間，「早一點來球場先練習打擊，守備時內野、外野都會去守個2、3組。」他雖希望不用在比賽中動用捕手技能，但若成真也是一項紀錄。