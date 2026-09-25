中職／雄鷹給予犯錯空間 年輕3捕持續成長

中職台鋼雄鷹隊一軍3名捕手平均23歲，在主力真空期積極成長，捕手教練凃壯勳從旁觀察，經驗上仍須提點，也給予較多犯錯空間，「能夠持續累積出賽的話，不會有太大問題。」

雄鷹今年季前主戰捕手張肇元就因手肘受傷開刀報銷，35歲的劉時豪接下重任，並由24歲的陳致嘉、23歲的陳世嘉搭配輪替，近期劉時豪也因膝蓋不適下二軍，改升上22歲的吳柏萱遞補。

凃壯勳賽前針對捕手接球、擋球等細節一一指導，工作暫告一段落後接受中央社訪問，他坦言，現在一軍3人年紀較輕，因此會較頻繁提醒，「換局時都會跟他們說剛剛有什麼優點、缺點，有什麼方式可以改進。」

凃壯勳也強調，教練說的不一定對，選手在場上有時能夠感受更多細微變化，「畢竟蹲在本壘板後面的是他們，他們一定最了解。就是提供一些建議，讓他們去嘗試，也會給他們較多空間，一直跟他們說，他們一定會失誤，但持續累積經驗，才能朝對的方向去前進。」

要讓年輕球員能夠持續成長，凃壯勳表示，在犯錯時會拿出影片，點出他們擋球、阻殺沒做好的地方，也提醒每天賽前可以花個5至10分鐘跟先發投手溝通，了解狀況並分享彼此配球想法。

對於3名年輕捕手，凃壯勳抱有期待，只要持續出賽就能有機會發光，「他們現在表現，我覺得是經驗跟出賽的問題。世嘉跟致嘉在蹲，大概沒有什麼問題。就是有可能打擊會比較弱一點點，可是守備方面我覺得不會差太多，柏萱則還要一點時間去磨。」