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中職／魔力藍領軍悍將穩住年度戰績第2 例行賽最後9戰拚季後賽門票

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局無失分，奪下本季第9勝。聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局無失分，奪下本季第9勝。聯合報系資料照

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富邦悍將隊今天作客台北大巨蛋，洋投魔力藍先發7局無失分，和兩名後援投手林家勝、張瑞麟聯手壓制台鋼雄鷹隊，全場只被揮出6支安打，終場以8：0獲勝，全力爭取季後賽門票。

魔力藍繳出優質內容，用81球完成7局任務，只被揮出4支安打、出現1次保送，投出5次三振，本季戰績9勝8敗、防禦率2.99，再拿1勝就可連續兩季達到二位數勝投，賽後獲選單場MVP。

林家勝、張瑞麟各投1局，都被揮出1支安打，化解危機無失分，也讓雄鷹本季第15場比賽遭對手完封。

悍將全場揮出13支安打，劉俊豪3安猛打，林澤彬、范國宸各有兩安，打完前4局2：0領先，5到8局連續得分，一路領先到比賽結束；雄鷹洋投威鳳山先發6局，被揮出11支安打、失5分，吞下中職生涯首敗、終止2連勝。

悍將最近7場比賽搶下5勝，全年戰績57勝54敗排名第2，領先統一獅隊半場勝差，最後9場例行賽很有本錢挑戰季後賽最後一席。

中職 富邦悍將 大巨蛋

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