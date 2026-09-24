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中職／林泓育砲轟勝騎士、單場4分打點 兄弟從領先5分終止8連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
猿隊老將林泓育單場4分打點，獲選單場MVP。聯合報系資料照
猿隊老將林泓育單場4分打點，獲選單場MVP。聯合報系資料照

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樂天桃猿隊今天在桃園主場展現強大韌性，在0：5落後的情況下，7、8局下各得3分逆轉戰局，終場以6：5擊敗中信兄弟隊，也讓兄弟中斷8連勝，林泓育先轟出3分砲，再以高飛犧牲打攻下勝利打點，獲選單場MVP。

兩隊打完前5局都掛零，兄弟6局上靠張仁瑋、曾頌恩安打攻下第1分，王威晨三壘打再下一城；7局上高宇杰安打，宋晟睿、岳政華都獲保送形成滿壘，曾頌恩關鍵二壘安打攻下3分打點，把比數拉到成5：0領先。

猿隊連續6個半局無法破蛋，7局下發動首波攻勢，林政華安打、梁家榮獲保送，林泓育轟出3分砲，本季第3轟追成3：5，兄弟洋投勝騎士也在投完7局結束後退場。

猿隊打線緊咬不放，8局下面對兄弟第2任投手余謙再展攻勢，成晉、廖健富、林政華連續安打，洋砲威克高飛犧牲打攻下1分，梁家榮揮出二壘滾地球，岳東華生失誤，猿隊再得1分追平比數， 接著林泓育高飛犧牲打攻下超前分，成為致勝一擊。

桃園球場今天湧進10836人觀戰，猿隊拚出3連勝，下半季排名仍居第2，落後兄弟勝差從賽前2.5場拉近到1.5場，還有機會爭取季冠軍。

林泓育 兄弟 勝騎士

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