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中職／周彥農投出生涯代表作奪首勝 陳鏞基效力獅隊連16季開轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳鏞基本季首轟出爐，在中職連續16年都有全壘打紀錄。圖／統一獅隊提供
陳鏞基本季首轟出爐，在中職連續16年都有全壘打紀錄。圖／統一獅隊提供

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統一獅隊菜鳥投手周彥農今天投出生涯代表作，在台南亞太球場對味全龍隊之戰，開賽連續解決12名打者，先發7局失兩分，優質表現奪下生涯首勝，領軍獅隊4：2獲勝，終止2連敗，賽後獲選單場MVP。

周彥農去年8月5日登上一軍，生涯前4場先發合計只投15局，單場最多3到4局，吞下兩場敗投，今天用80球完成7局任務，被揮出4支安打、未出現保送，投出5次三振；龍隊打線前4局無法把球打到外野，出現12上12下，直到5局上首位打者陳子豪才出現全隊首安。

獅隊打線面對龍隊洋投伍鐸，前兩局都有攻勢，1局下陳傑憲獲保送，再靠潘傑楷二壘打攻下全場第1分；2局下陳鏞基轟出陽春砲，本季首轟、生涯第137轟出爐，從2011加盟獅隊至今，連續16年都有全壘打紀錄，拉大成2：0領先。

龍隊前4局都是3上3下，無法突破周彥農封鎖，5局上陳子豪、劉俊緯、朱育賢連續安打破蛋， 蔣少宏高飛球犧牲打再攻下1分，追成2：2平手。

獅隊7局下面對呂偉晟攻勢再起，林泓弦、林佳緯獲保送，陳傑憲關鍵安打攻下超前分，林子豪也揮出安打再下一城，這兩分也讓周彥農確定拿到生涯首勝；獅隊最後兩局推出髙塩將樹、鍾允華投球，有效封鎖龍隊攻勢，終場就以兩分之差獲勝。

周彥農表示，「基哥」陳鏞基在引退賽當天表達想打季後賽、不想退休，自己的鬥志也被激發，能拿到生涯首勝要感謝隊友和捕手陳重羽，也要謝謝球迷和一、二軍教練團，當然也要感謝老婆。

統一獅隊投手周彥農先發7局失兩分，生涯首勝到手。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手周彥農先發7局失兩分，生涯首勝到手。圖／統一獅隊提供

統一獅隊投手周彥農先發7局失兩分，生涯首勝到手。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手周彥農先發7局失兩分，生涯首勝到手。圖／統一獅隊提供

陳鏞基 中職 陳子豪

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