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中職／陳鏞基陽春砲續留紀錄 中職史上第3年長開轟球員
統一7-ELEVEn獅陳鏞基引退年續留紀錄，今天與味全龍隊交手，2局敲出陽春砲、為中職生涯第137轟、連16球季有開轟記錄，也成為史上第3年長開轟球員。
獅隊野手老將陳鏞基引退年，在19、20日舉辦為引退賽後，持續有出賽紀錄，先是在22日完成中職生涯投手初登板，留下史上第5年長投手登板出賽紀錄，今天與味全龍隊比賽先發打6棒、指定打擊。
獅隊1局打完1比0領先，陳鏞基2局下首打席從味全龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）手中開轟、為陽春砲，這發全壘打為陳鏞基個人本季首轟，也是中職生涯第137轟。
陳鏞基中職生涯連16個球季都有開轟記錄，以43歲又73天年紀開轟，成為繼曾智偵（44歲又131天）、林智勝（43歲又249天）後，史上第3年長開轟球員。
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