中職／敲4安終結低潮不滿足 張育成：球隊沒贏就是零

經歷連6場敲不出安打，中職富邦悍將隊強打張育成22日一口氣爆發，用單場4支安打走出低潮，他感謝過程中外界的支持，但因為重點是季後賽門票，球隊沒贏就等於是零。

「不知道多久沒有安打了。」張育成今天接受媒體聯訪時表示，這對自己是很好的經驗，低潮時自己想了很多也很著急，「球隊正在拚季後賽，卻沒辦法幫到球隊，其實很失落。」

但該役悍將8比9敗給中信兄弟，也因此雖然打擊終於回溫，張育成不會就此滿足，「因為球隊沒有贏球，就等於是零」，重點是在剩下的比賽中幫助球隊繼續贏球，一拚季後賽門票，他說：「還有10場。」

想起先前低潮時隊友、球迷都在鼓勵自己，張育成更想要有所回饋，也感謝教練持續將他排進先發名單，他不斷跟自己對話，「告訴自己要有信心堅持下去，這很重要。沒有堅持的話，可能到現在都還沒有安打。」

今年球季結束後，張育成計畫進行手術處理骨刺問題，希望能重新回到場上守備，他說：「想要守備，讓教練團比較好安排。只能打指定打擊很浪費，如果可以守備，也讓隊友能夠休息。」