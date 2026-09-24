快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／敲4安終結低潮不滿足 張育成：球隊沒贏就是零

中央社／ 台北24日電
富邦悍將隊張育成。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成。圖／富邦悍將隊提供

2026名古屋亞運

經歷連6場敲不出安打，中職富邦悍將隊強打張育成22日一口氣爆發，用單場4支安打走出低潮，他感謝過程中外界的支持，但因為重點是季後賽門票，球隊沒贏就等於是零。

「不知道多久沒有安打了。」張育成今天接受媒體聯訪時表示，這對自己是很好的經驗，低潮時自己想了很多也很著急，「球隊正在拚季後賽，卻沒辦法幫到球隊，其實很失落。」

但該役悍將8比9敗給中信兄弟，也因此雖然打擊終於回溫，張育成不會就此滿足，「因為球隊沒有贏球，就等於是零」，重點是在剩下的比賽中幫助球隊繼續贏球，一拚季後賽門票，他說：「還有10場。」

想起先前低潮時隊友、球迷都在鼓勵自己，張育成更想要有所回饋，也感謝教練持續將他排進先發名單，他不斷跟自己對話，「告訴自己要有信心堅持下去，這很重要。沒有堅持的話，可能到現在都還沒有安打。」

今年球季結束後，張育成計畫進行手術處理骨刺問題，希望能重新回到場上守備，他說：「想要守備，讓教練團比較好安排。只能打指定打擊很浪費，如果可以守備，也讓隊友能夠休息。」

張育成 中信兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／兄弟「無助」後首度8連勝 24日有望亮燈季冠軍魔術數字

MLB／李灝宇又敲3安、2長打！單季4次猛打 追平其餘台將生涯總和

MLB／大谷歸隊敲1安吞2K 山本吞第9敗單季最慘、下次登板就是季後賽

中職／爸媽關注下敲首轟 永田颯太郎：他們非常高興

相關新聞

中職／敲4安終結低潮不滿足 張育成：球隊沒贏就是零

經歷連6場敲不出安打，中職富邦悍將隊強打張育成22日一口氣爆發，用單場4支安打走出低潮，他感謝過程中外界的支持，但因為重...

中職／爸媽關注下敲首轟 永田颯太郎：他們非常高興

台鋼雄鷹隊日籍野手永田颯太郎22日敲出中職生涯首轟，特別是在遠道而來的雙親見證下打出好表現，永田說：「他們非常高興。

中職／後藤光尊親守游擊看球員視角 點出悍將守彈跳球通病

中華職棒富邦悍將隊近期游擊防區不穩，總教練後藤光尊今天賽前親自嘗試站到游擊防區，看看選手眼中的風景，他也點出陣中球員面對...

桃園盃／1分惜敗奪亞軍 大溪高中總教練：實力拉近對青棒是好事

桃園盃棒球賽大溪連兩屆闖進青棒組冠軍戰與平鎮爭冠，上屆被扣倒，本屆以1分差、0比1吞敗拿下亞軍，大溪總教練鄭錦繁表示，看...

桃園盃／范博超冠軍戰完封勝獲MVP 與劉任右組雙王牌左投

桃園盃棒球賽青棒組賽事，平鎮高中A隊投手范博超展現壓制力，75球完封壓制率隊奪冠，拿下賽會MVP和投手獎；總教練吳柏宏期...

桃園盃／范博超完封勝 平鎮完成青棒組6連霸

桃園盃棒球賽青棒組賽事冠軍戰平鎮高中A隊與大溪高中今天僵持至7局分勝負，平鎮靠著再見失誤跑為致勝分，平鎮以1比0完成青棒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。