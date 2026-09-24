中職／爸媽關注下敲首轟 永田颯太郎：他們非常高興

台鋼雄鷹隊日籍野手永田颯太郎22日敲出中職生涯首轟，特別是在遠道而來的雙親見證下打出好表現，永田說：「他們非常高興。」

雄鷹22日作客桃園棒球場面對樂天桃猿隊，永田颯太郎在3局上敲出右外野2分砲，也是加入中職後的第1發全壘打。永田颯太郎今天接受中央社訪問時表示：「就是鎖定直球，剛好投到比較甜的位置，真是太好了。」

今年季中選秀會加盟的永田颯太郎被視為即戰力，在生涯初登場就敲出首安，並在第21場敲出首轟，他坦言：「當下確實鬆了一口氣。全壘打算是打擊裡面最好的結果，雖然一直很想打，但也知道只要做好自己該做的，總有一天會出現。」

這場比賽父母剛好從日本來看他出賽，能夠親手將首轟球交給家人，永田颯太郎說：「在日本的時候他們就常常來看比賽，但一直都沒能展現好結果，也沒打過全壘打。這次剛好看到我在台灣第1次打全壘打。」

永田颯太郎在打擊面適應速度快，21場出賽敲出27支安打，但守備上還有些生疏、出現7次失誤，永田也表示，畢竟是首度在中職出賽，有很多要適應的地方，「面對陌生的球場、第1次連續出賽這麼多場，加上沒有參與完整春訓，都還要習慣。」