中職／後藤光尊親守游擊看球員視角 點出悍將守彈跳球通病

中華職棒富邦悍將隊近期游擊防區不穩，總教練後藤光尊今天賽前親自嘗試站到游擊防區，看看選手眼中的風景，他也點出陣中球員面對高彈跳球會「先後退再接球」的通病。

悍將近期由葉子霆扛起游擊防區，然而連2場發生失誤，22日面對中信兄弟隊時，葉子霆在5局上滿壘接獲陳俊秀敲出的高彈跳球，傳往二壘卻發生失誤，開啟兄弟單局4分攻勢；今天悍將則改由劉俊豪先發鎮守游擊。

「不只是子霆，還有（池）恩齊也是。」後藤光尊今天接受媒體聯訪時指出，陣中游擊手有著面對高彈跳球先往後移動再接的不良習慣，能做的就是練習而已，「希望可以改變他們身體的信號，變成看到彈起來的球就往前，要把處理高彈跳球的時間縮短。」

談到今天賽前特意站在游擊防區進行守備練習，後藤光尊說：「就是去思考，球擊出的瞬間選手會有什麼反應。」只不過後藤也笑說：「結果打出來的球太快了，自己根本追不上。」