桃園盃／1分惜敗奪亞軍 大溪高中總教練：實力拉近對青棒是好事

桃園盃棒球賽大溪連兩屆闖進青棒組冠軍戰與平鎮爭冠，上屆被扣倒，本屆以1分差、0比1吞敗拿下亞軍，大溪總教練鄭錦繁表示，看重球隊穩定，感受到各隊實力越來越接近、對國內青棒是好事。

大溪高中上屆冠軍戰以3比10、6局吞敗，本屆再度與平鎮高中在冠軍戰碰頭，兩隊僵持不下，直到7局下因為再見失誤讓平鎮跑回致勝分。

大溪總教練鄭錦繁表示，明顯感受到球隊的起伏沒有這麼大，帶隊其實最重視球員的穩定度，一個球隊維持穩定最難，球員怎麼每天維持穩定的心態、有穩定的表現更重要，最怕球隊表現大起大落。

鄭錦繁稱讚平鎮冠軍戰先發投手范博超表現出色，直球、變化球都很有水準，過去與范博超對戰的次數不算多，這也是之後球隊需要突破的課題。

鄭錦繁肯定球員的表現，也讓大家知道，現在想要贏大溪沒有這麼容易，並提到明顯感受到近兩年國內青棒球隊實力越來越接近，對台灣青棒是好事，大家都很努力認真，讓台灣棒球一直進步。

大溪高中畢業球員廖宥霖去年與美職球隊簽約、成為隊史旅美第1人，今年又有林珺希、賴謙凡都成功取得旅外合約；鄭錦繁感謝桃園基層棒球教練的努力，每個層級都將球員訓練的很好，。

鄭錦繁特別感謝桃園市政府、大溪高中校長莊祿崇的支持，也感謝桃園棒球教父張滄彬老師推動大溪高中棒球發展，另外提到贊助單位包括志航科技董事長林子玉，名肯膠業董事長張維仁長期贊助球隊，讓球隊可以沒有後顧之憂在場上打拚。