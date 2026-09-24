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日職／林安可又遭抹消登錄 陳睦衡明一軍初登板對「宇宙軟銀」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳睦衡。圖／挺悍賽事行銷提供 陳宛晶
陳睦衡。圖／挺悍賽事行銷提供 陳宛晶

2026名古屋亞運

西武獅隊台灣強打林安可今天遭抹消登錄，歐力士猛牛隊台灣20歲右投陳睦衡將擔任先發對上軟銀鷹隊，這將是陳睦衡日職一軍初登板。

西武一口氣抹消登錄4名球員，包含投手武內夏暉、投手松本航、投手濱屋將太和台灣強打林安可。林安可7月與8月打擊率都維持在3成以上，但最近5場比賽11打數沒有安打，打擊狀況下滑明顯。

歐力士明天台灣時間下午5點，在主場大阪京瓷巨蛋對陣洋聯冠軍軟銀，官網公布先發投手組合，由台灣20歲右投陳睦衡對上軟銀左投松本晴。

陳睦衡今年在二軍出賽7場有4場先發，23局投出13次三振、15次保送、防禦率1.17、每局被上壘率1.09。這場比賽還是名投平野佳壽的引退賽。

陳睦衡的對手軟銀鷹強打雲集，39轟119打點的洋聯打擊雙冠王栗原陵矢領銜，還有名將近藤健介、柳田悠岐，團隊得分668分全日職最佳。

陳睦衡 林安可 日職 西武獅 軟銀鷹 歐力士猛牛

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