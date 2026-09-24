桃園盃／范博超冠軍戰完封勝獲MVP 與劉任右組雙王牌左投

桃園盃棒球賽青棒組賽事，平鎮高中A隊投手范博超展現壓制力，75球完封壓制率隊奪冠，拿下賽會MVP和投手獎；總教練吳柏宏期待除劉任右外，再添1名王牌左投。

桃園盃棒球賽青棒組賽事冠軍戰平鎮高三范博超先發用球數精簡，用75球投7局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、無失分，完封拿下冠軍戰勝投，助隊以1比0擊敗大溪高中，平鎮完成青棒組賽事6連霸。

平鎮總教練吳柏宏表示，范博超今天直球、變化球都投得有水準，搶好球的變化球有投到位，也讓教練團配球運用可以更靈活。

吳柏宏也提到，教練團一直都對范博超的期待很高，從高一開始就參與了大小比賽，期待他投出身價，跟劉任右共組球隊雙王牌左投。

范博超扛起冠軍戰先發，他表示沒有想太多，上去的想法就是把球投到捕手要的位置，雖然比賽前半段一直沒有分數進帳，但很相信隊友的打擊、不會有壓力。

范博超透露，預賽登板想法比較多，調整想法、找到好的節奏，今天冠軍戰控球好很多，可以奪下個人首座賽會MVP很開心；范博超另外也拿下賽會投手獎。

范博超先前給自己設下的目標是球速投到145公里，現在已經達標，他再設下投到150公里目標，自評高中階段球的犀利度和尾勁都有變好，希望可以追上劉任右的腳步，畢業也想要挑戰旅美。