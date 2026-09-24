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桃園盃／范博超完封勝 平鎮完成青棒組6連霸

中央社／ 桃園24日電
桃園盃棒球賽青棒組賽事冠軍戰平鎮高中A隊（圖）24日與大溪高中僵持至7局分勝負，最終平鎮以1比0完成青棒組賽事6連霸。（大會提供）中央社
桃園盃棒球賽青棒組賽事冠軍戰平鎮高中A隊（圖）24日與大溪高中僵持至7局分勝負，最終平鎮以1比0完成青棒組賽事6連霸。（大會提供）中央社

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桃園棒球賽青棒組賽事冠軍戰平鎮高中A隊與大溪高中今天僵持至7局分勝負，平鎮靠著再見失誤跑為致勝分，平鎮以1比0完成青棒組賽事6連霸，賽會MVP為冠軍戰完封勝投手范博超。

桃園盃棒球賽青棒組今天平鎮與大溪爭冠，比賽前半段兩隊雖然都有得分機會，但沒能拿下分數，7局上打完0比0僵持不下，7局下平鎮1人出局後龔永仁敲出二壘打、暴投站上三壘，因再見失誤跑回致勝分。

平鎮先發左投范博超今天用球數精簡，用75球投7局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、無失分，完封拿下冠軍戰勝投，也獲選賽會最有價值球員（MVP）。

平鎮總教練吳柏宏表示，今天打擊上很多擊球感覺都不錯 、得點圈機會也多，但都打進手套，今天范博超狀況不錯，范博超已經升上高三，陣中除了王牌左投劉任右外，也希望范博超可以成為另一名王牌左投，讓球隊的調度更靈活。

平鎮完成桃園盃青棒組賽事6連霸，吳柏宏表示，感謝桃園市政府，桃園盃賽事平鎮身為地主球隊，從規劃到比賽都有參與，知道同時要舉辦四級棒球賽是很辛苦，靠著大家的幫忙整合才可以順利運作，也希望球員可以珍惜。

范博超冠軍戰完封勝、拿下賽會最有價值球員（MVP），另外也拿投手獎；其他獎項，全壘打獎為花蓮體中曾奕澄，鶯歌工商吳聖智拿下打點獎、打擊獎第3名，打擊獎第1名為鶯歌馬恩宇，第2名為平鎮A隊幸世賢，教練獎為平鎮A隊教練羅健銘。

平鎮 棒球 桃園

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