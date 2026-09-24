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桃園盃／蔣智賢「感覺對了」神調度 鶯歌石正侑延長賽代打建功

中央社／ 桃園24日電
鶯歌工商教練團加入職棒退役球員蔣智賢協助打擊調整，桃園盃青棒24日季軍戰，延長賽蔣智賢突然「感覺對了」派石正侑（圖）上場代打，也敲出超前分安打。中央社
鶯歌工商教練團加入職棒退役球員蔣智賢協助打擊調整，桃園盃青棒24日季軍戰，延長賽蔣智賢突然「感覺對了」派石正侑（圖）上場代打，也敲出超前分安打。中央社

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鶯歌工商教練團加入職棒退役球員蔣智賢協助打擊調整，桃園盃青棒季軍戰，蔣智賢在延長賽「感覺對了」派石正侑上場代打建功，石正侑說，教練提醒不要盲目揮擊，攻擊上也更有想法。

桃園盃棒球賽青棒組賽事季軍戰，鶯歌工商今天與北市大附中交手，鏖戰至延長賽第8局，鶯歌石正侑代打敲出超前比數安打，鶯歌單局攻下3分，終場以7比6擊敗北市大附中（大理）、奪下季軍。

鶯歌教練蔣智賢表示，石正侑本來就是具有打擊實力的好手，但今天比賽選擇讓出賽機會比較少的球員先發，比賽前半段本來也有想過要換石正侑代打，但一直覺得還不是時候，8局上「感覺對了，就讓他上去代打」，也提到石正侑本來就具備中長程打擊實力，但之前揮棒比較盲目，現在有修正改善。

石正侑表示，雖然過去多是先發出賽，但代打沒有太大不同，「教練對我有信心、我也要對自己有信心，設定的球路來了就積極攻擊。」自認算是常有關鍵安打的類型，越緊張越關鍵的場面越興奮，也能更專注。

鶯歌球員都喚蔣智賢為「蔣老師」，石正侑表示，蔣老師加入球隊約半年，對打擊的調整幫助很大，過去只會盲目、全力揮擊，但蔣老師提醒，他本身就具備不錯的力量，只要能擊到球，球的速度就很快，可以找守備上的漏洞打。

石正侑國中階段當過U15世界盃國手，他表示，國際賽經驗幫助很大，大比賽磨練讓心臟變大顆、也比較不容易想東想西；目前高三的他也說，目標畢業挑戰中職選秀，也希望高中最後一年力量上可以提升、擊球更扎實。

蔣智賢 桃園 鶯歌

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