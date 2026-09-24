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桃園盃／陳冠亨後援穩守 鶯歌延長賽搶勝奪季軍
桃園盃棒球賽青棒組賽事，鶯歌工商今天與北市大附中交手鏖戰至延長賽，8局上鶯歌攻下3分、8局下雖然守備有狀況，但陳冠亨及時回穩沒擴大失分危機，助隊以7比6搶勝拿下季軍。
桃園盃棒球賽青棒組賽事季軍戰，鶯歌工商與北市大附中（大理）交手，兩隊攻勢往來，鶯歌1局上2人出局後，游子慶、陳宥恩、馬恩宇連3支安打串聯，加上對手守備失誤，開賽攻下2分，北市大附中1局下追回1分，3局下靠著滿壘觸身球保送擠回追平分。
鶯歌5局上再起攻勢，靠著保送、盜壘、犧牲觸擊、游子慶安打超前比數，陳宥恩補上安打，再靠著保送、吳聖智內野安打跑回第4分。
北市大附中6、7局各追回1分，將比數扳平，兩隊7局打完4比4僵持不下，延長賽8局上鶯歌石正侑適時安打、一棒超前比分，再靠著滿壘2次四壞保送，多擠回2分保險分。
鶯歌投手陳冠亨6局下壘上有人危機接替登板，8局下續投，1人出局後雖讓打者敲出二壘方向滾地球，但因為隊友守備失誤、失掉2分，陳冠亨及時回穩，再依序讓打者敲出中外野方向飛球出局、三振，替球隊守住1分差勝利。
陳冠亨後援投2.2局，被敲出2支安打，失掉3分僅1分責失分，幫助球隊順利拿下季軍，也拿下勝投。
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