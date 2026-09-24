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日職／本季防禦率破6 日媒曝藤浪晉太郎明年不在DeNA戰力規劃

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎效力西雅圖水手時期。 美國聯合通訊社
藤浪晉太郎效力西雅圖水手時期。 美國聯合通訊社

2026名古屋亞運

32歲的日本職棒橫濱DeNA海灣之星右投藤浪晉太郎今年重返日職後未能站穩一軍，整季僅出賽3場、吞下1敗，防禦率6.30，日媒《日刊體育》報導，他已確定不在球團明年戰力規劃中，但藤浪仍希望延續職業生涯，接下來將等待其他球團提出邀約，尋求下一個舞台。

藤浪2025年6月離開西雅圖水手3A塔科馬農夫隊，同年7月結束旅美生涯、加盟日職DeNA。雖然超過150公里的招牌火球還在，但控球問題仍是最大課題，本季他原本以競爭先發輪值為目標，最終卻未能在一軍留下理想成績。

為了重新站穩一軍，藤浪休賽季期間以找回「能夠憑本能投球的感覺」為訓練主軸，春訓首日便登上牛棚，透過斜坡投球反覆練習，希望減少站上投手丘後過度思考的情況。他當時強調，要藉由大量重複投球，讓身體找回自然的投球節奏。

不過，正式進入球季後，藤浪還是沒能克服控球問題，今年7月11日對讀賣巨人首度登板，單場狂送6次四壞球，投3局失3分退場；7月22日對阪神虎雖然只失1分，但投不滿5局、未能拿下勝投；8月20日藤浪再度對上巨人，僅投不到3局就失3分退場，也吞下本季首敗。整季一軍3場先發合計0勝1敗、防禦率6.30，與球團原先期待仍有不小落差。

值得注意的是，藤浪在二軍的表現其實相對穩定，本季出賽15場、防禦率僅2.69，但這樣的成績未能轉化為一軍戰力，最終也讓他被排除在DeNA明年戰力規劃之外。

據《日刊體育》報導，相關人士透露，藤浪目前傾向繼續尋找下一支球隊，等待其他球團提出合約邀請。他生涯曾效力阪神虎，2022年季後透過入札制度挑戰大聯盟，先後效力奧克蘭運動家、巴爾的摩金鶯、紐約大都會與水手，去年夏天回到日本加盟DeNA，如今又面臨尋找新東家的課題。

藤浪高中時期就已受到高度矚目，他出身大阪桐蔭高校，曾在高三完成春夏甲子園雙冠，2012年選秀以第1指名加入阪神。2013年菜鳥球季便拿下兩位數勝投，成為中央聯盟自1967年江夏豐（阪神）後，再度達成此成就的高中畢業新人；2015年更以奪三振王身分登頂，2017年曾代表日本隊參加世界棒球經典賽。

藤浪晉太郎 日本職棒

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