中職／聯盟史上第5年長登板投球 陳鏞基圓夢自嘲防禦率0

統一7-ELEVEn獅隊昨天推出43歲老將陳鏞基初登板投球，締造中華職棒史上第5年長投手出賽紀錄，陳鏞基開心笑說：「算圓夢啦。沒有失分，防禦率0耶。」

獅隊昨天以1比13敗給味全龍隊，9局上在12分差情況下，讓今年球季結束將引退的野手陳鏞基登板，雖然被連敲2安，但成功讓陳思仲敲出中外野飛球出局，獅隊再換上同是野手出身的林祖傑接替，連抓2個出局數、沒有多掉分數。

昨天賽後統一獅球團官方Instagram公布陳鏞基分享登板心情的影片，陳鏞基說：「其實蠻恐怖的，站在那邊離打者很近，很怕球打回來。」首要目標就是不要丟到打者，因為自己也曾受傷過，所以跟捕手柯育民說：「外角就好，盡量投給他們打。」

不過抓到1個出局數後就被換下場，陳鏞基透露當時與「餅總」林岳平的對話，林岳平跟他說：「阿基，我覺得太危險了，所以這樣子就好。」陳鏞基則回覆：「好啊，沒關係。」