聽新聞
0:00 / 0:00
中職／味全龍號召球迷熱血公益 參與捐血活動贈門票
中華職棒味全龍隊將於9月26日舉行「讓心跳繼續搖滾」捐血活動，成功捐血者可獲得2張賽事門票及多樣好禮，邀請球迷與民眾一起挽袖，用熱血延續愛心。
味全龍自2019年重返中職以來，實踐復出推手頂新和德文教基金會創辦人魏應充「取之於社會、用之於社會」的公益理念，攜手天母商圈、爆肝護士，6年來持續合作推動公益捐血，近年更串聯味全、德克士、96自轉車等企業品牌共同響應。
9月26日上午10時至下午5時在天母棒球場入口廣場，將設置2台捐血車，凡成功捐血者，即可獲得味全龍當日賽事門票2張、Dragons隊徽短袖上衣1件、味全保久乳2瓶、德克士餐券1張及嚴選花草茶包。
天母商圈也號召多家在地店家響應，提供各式兌換券，捐血250c.c.可抽3張、500c.c.可抽5張；活動另備有96自轉車提供的限量商品好禮，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。