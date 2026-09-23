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中職／味全龍號召球迷熱血公益 參與捐血活動贈門票

中央社／ 台北23日電
中華職棒味全龍球團攜手天母商圈、爆肝護士26日將舉辦「讓心跳繼續搖滾」2026公益捐血活動，號召球迷挽袖捐血獻愛心，把對支持球隊的熱情化為助人力量。圖／味全龍隊提供 中央通訊社
中華職棒味全龍球團攜手天母商圈、爆肝護士26日將舉辦「讓心跳繼續搖滾」2026公益捐血活動，號召球迷挽袖捐血獻愛心，把對支持球隊的熱情化為助人力量。圖／味全龍隊提供 中央通訊社

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中華職棒味全龍隊將於9月26日舉行「讓心跳繼續搖滾」捐血活動，成功捐血者可獲得2張賽事門票及多樣好禮，邀請球迷與民眾一起挽袖，用熱血延續愛心。

味全龍自2019年重返中職以來，實踐復出推手頂新和德文教基金會創辦人魏應充「取之於社會、用之於社會」的公益理念，攜手天母商圈、爆肝護士，6年來持續合作推動公益捐血，近年更串聯味全、德克士、96自轉車等企業品牌共同響應。

9月26日上午10時至下午5時在天母棒球場入口廣場，將設置2台捐血車，凡成功捐血者，即可獲得味全龍當日賽事門票2張、Dragons隊徽短袖上衣1件、味全保久乳2瓶、德克士餐券1張及嚴選花草茶包。

天母商圈也號召多家在地店家響應，提供各式兌換券，捐血250c.c.可抽3張、500c.c.可抽5張；活動另備有96自轉車提供的限量商品好禮，送完為止。

味全龍 捐血 味全

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