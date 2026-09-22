中職／兄弟「無助」後首度8連勝 24日有望亮燈季冠軍魔術數字

中信兄弟隊的連勝之旅，今天在新莊棒球場遭遇嚴峻考驗，富邦悍將隊九局下孔念恩敲兩分打點二壘打追平續命，以8：8逼進延長，兄弟10局上只攻下1分，10局下蔡齊哲滿壘解決范國宸、申皓瑋，幫助兄弟驚險以9：8贏球，推進8連勝，24日若在桃園棒球場擊敗樂天桃猿隊，就將點亮下半季封王魔術數字M6。

勝負天平此役在兩隊之間擺盪，從兄弟2：0領先到悍將5：2領先，又一個關鍵轉折出現在第五局，兄弟無人出局滿壘，陳俊秀擊出游擊方向彈跳球，眼看將是雙殺，游擊手葉子霆傳二壘卻暴傳，球一出手，二壘手林澤彬就知道要轉身拔腿狂奔追球，這記失誤讓炸彈引爆，局勢一發不可收拾，王威晨、高宇杰安打持續補刀，單局攻下4分逆轉，兄弟第六局3安打再取2分，擴大8：5領先。

悍將八局下張育成適時安打先追回1分，兄弟第九局推出終結者呂彥青，前兩位打者范國宸、申皓瑋都敲安打，孔念恩二壘打一棒送回兩分，這一棒也讓先發6局失5分的羅戈與獨居勝投榜領先的第11勝說再見。

兩隊8：8進入延長賽，張奕把關10局上，宋晟睿在三壘出局，兄弟提出挑戰維持原判，這次關鍵攻防讓兄弟在突破僵局只拿到1分；10局下，兄弟推出蔡齊哲，悍將一出局攻占滿壘，范國宸、申皓瑋連兩棒未能建功，讓兄弟守住1分差勝利。

兄弟前一次8連勝以上為2022年9月16到28日之間的9連勝，時任教頭為林威助；在2023年5月10日「拔助」後，接下來兩位教頭，帶隊半年的彭政閔最長為4連勝，2024年接手的平野惠一，先前也只有7連勝，今天贏球後寫下執教生涯最長連勝紀錄。

悍將最大亮點為張育成單場4安，包括2支長打，他的前一支長打已是8月26日全壘打，接下來16場比賽合計50打數敲出6安打都是一壘打，這段期間打擊率、長打率只有0.120，直到今天終結「長打荒」。