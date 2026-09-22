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中職／龍隊猛攻13分打爆獅隊 陳鏞基引退賽後還有彩蛋首度投手登板

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳鏞基上場投球。 統一獅提供
陳鏞基上場投球。 統一獅提供

2026名古屋亞運

近10戰狂吞8敗的味全龍隊，今天打出久違的狂龍氣勢，全場20支安打，兩波單局10人次的猛攻，終場以13：1慘電統一獅隊，比分差距大到獅隊九局上推出陳鏞基投球，在引退賽之後再端彩蛋。

獅隊此役由江少慶先發，內容慘烈，先發1.1局被敲6安打、2保送，丟掉7分都是責失分，揭開大屠殺的序曲。

江少慶先在首局遭3支安打串連失2分，第二局陷入更大麻煩，連續5人上壘後，才讓李凱威擊出一壘方向滾地球拿到第一個出局數，隨後又面對陳子豪投出保送退場，龍隊該局進攻10人次攻下5分大局。

獅隊提前動用牛棚，鄭澔第四局登板、續投第五局，兩出局後連4棒上壘，張政禹滿壘敲安貢獻兩分打點；獅隊換上高偉強，同樣連3棒無法解決，李凱威的安打讓龍隊得分達到雙位數，王順和滿壘敲安，單局又狂攻10人次，擴大為12：1領先。

獅隊眼看分數崩盤，九局上、1：13落後推出今年打完就要引退的陳鏞基，16年中職生涯首度解鎖投手位置。

陳鏞基共投3打席，張祐銘纏鬥8球擊出安打，王順和攻擊第1球也打向右外野落地，面對陳思仲靠中外野飛球拿到出局數，獅隊也在此時再度換投，改由林祖傑登板。

龍隊先發投手鋼龍投5局失1分，失分出現在第一局，邱智呈二壘打開路，獅隊連兩棒滾地球推進攻下分數；龍隊4任後援投手皆未讓獅隊攻陷城池。

陳鏞基上場投球。 統一獅提供
陳鏞基上場投球。 統一獅提供

陳鏞基上場投球。 統一獅提供
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陳鏞基 中職 江少慶

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