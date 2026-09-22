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中職／是真的！桃猿單局2全壘打+2三壘打 締造聯盟空前紀錄
本季長打率在聯盟排名墊底的樂天桃猿隊，今天打出空前紀錄，第二局單局2支全壘打、2支三壘打，在中職史上過去還不曾出現過，馬傑森、林承飛、林政華、威克聯手締造神跡。
桃園棒球場今天由猿隊、台鋼雄鷹隊過招，面對雄鷹左投江承諺，猿隊第二局的攻勢從馬傑森、林承飛連兩打席開轟展開，更神奇的是兩出局、二壘有人時，林政華、威克連兩打席三壘打，猿隊該局最終靠7支安打掃回5分。
翻閱聯盟歷史，單局2支以上三壘打共發生86次，同時有全壘打僅4例，全數都是1轟，猿隊此役第二局寫下聯盟首見紀錄。
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