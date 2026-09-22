日職／陳睦衡見翻譯神秘微笑得知一軍合流 爸爸「不是大事」勉放輕鬆

20歲旅日投手陳睦衡近期加入歐力士隊一軍練球，即將在比賽場上「開箱」，將好消息傳到家人群組時，媽媽開心準備訂起機票，爸爸則是打了一段金句鼓勵寶貝兒子。

陳睦衡透露，原先收到的消息是再丟一場二軍後再看有沒有機會上一軍，就在兩、三天後，吃飯時翻譯出去接了一通電話，自己也沒有多想、繼續吃自己的飯，「他走進來看著我微笑，我想說幹嘛，結果跟我擊拳，說恭喜明天跟一軍練球。」

陳睦衡先把好消息告訴家裡群組，媽媽第一個回，最後一個回覆的爸爸，給了一段暖心鼓勵，「他打了一段話，說走到這一步花了十年，但如果十年後再回來看，這次初登板應該就不是很大的事情，要我放輕鬆一點。」至於媽媽的反應，他說：「媽媽很開心可以來日本看我，馬上準備買機票，因為接近中秋節有點難買。」

陳睦衡坦言，比起一軍合流，7月底得知升支配下時還是比較驚喜，因為當時只在二軍出賽6局，自己也覺得進度比較慢，「沒想到球隊真的那麼大膽。」不同於這次一軍合流已做好心理準備，他形容升支配下是有點「猝不及防」的感覺。

向一軍報到第一天，陳睦衡的感覺還有點不真實，還在習慣自己真的是一軍選手這件事。穿上球團史沒人使用過的92號，他說有壓力，但會努力好好經營這個背號。

評價今年球季最多的進步，陳睦衡指出是身體，「有改善肩膀手肘的問題、身體運作，均速也比去年還要好。」