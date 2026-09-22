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中職／忘不了陳鏞基15年前暖心舉動！鄧志偉：真是雪中送炭
統一獅隊陳鏞基今年球季結束後退休，球團上周為他舉辦引退賽。前獅隊一壘手鄧志偉也分享，陳鏞基在他生涯初期的暖心之舉。
陳鏞基2010年選秀會加入獅隊，鄧志偉則是隔年加入。鄧志偉在社群平台發文回憶，「選秀完隔天就收到球團電話，要我南下跟球隊去墾丁開訓，那時我只是在航空城市棒球隊領2萬8薪水的年輕人，辦了離職後就南下去跟著球隊，還沒簽約前我是沒薪資的，身上的錢也所剩無幾，幾乎是中晚餐各一包泡麵。」
鄧志偉透露，沒薪資的那一個多月陳鏞基都會請他吃飯，「那一個多月幾乎都會接到基哥電話，電話一接只說短短幾個字：『走，出發了！』熱炒店、串燒、燒烤，各種不一樣的餐廳，每次都是基哥結帳，對於那時候的我真是雪中送炭。直到終於領薪水，我才主動約基哥，請他吃飯，這份恩情對於他來說可能是小事，但對我來說是永遠忘不了的回憶。」
鄧志偉提到，自己也學習陳鏞基的做法，「後來每年都有新學弟加入，我也用同樣的方式去對待幾位小老弟，這應該也算是傳承吧！」
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