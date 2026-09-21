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桃園盃／鄭甯哲2長打獲讚「未來大物」 帥度更甚爸爸鄭兆行

中央社／ 桃園21日電
大溪高中鄭甯哲（圖）21日在桃園盃棒球賽單場2長打，絲毫無高一球員生澀感，助隊以6比1擊敗東石；總教練鄭錦繁看好「未來將成大物」。中央社
大溪高中鄭甯哲（圖）21日在桃園盃棒球賽單場2長打，絲毫無高一球員生澀感，助隊以6比1擊敗東石；總教練鄭錦繁看好「未來將成大物」。中央社

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大溪高中鄭甯哲今天在桃園盃單場2長打，絲毫無高一球員生澀感，助隊以6比1擊敗東石；總教練鄭錦繁看好「未來將成大物」，打擊、球商兼具，場上展現魅力，帥度更甚爸爸鄭兆行

桃園盃棒球賽青棒組賽事大溪高中賽前就確定晉級複賽，今天與東石高中交手，投打發揮搶勝；總教練鄭錦繁表示，這場比賽包括鄭甯哲、楊子漢、吳彥愷都沒有高一球員的生澀感。

鄭錦繁特別點名今天先發第6棒的野手鄭甯哲有很好的球商，展現智慧，升上高中約3、4個月的時間，已經很融入團隊，預計高一就會放在木棒組出賽，除了游擊守位外，也會多加練投手、增加位置增加機會，目前投球最快球速約130公里。

鄭錦繁直呼「很羨慕鄭甯哲」，有身材、有腦袋、有成為好球員的智慧，游擊守備算穩定，具備長打實力、「長得又帥」，笑稱帥度更甚爸爸、現任中職樂天桃猿二軍總教練鄭兆行。

鄭甯哲表示，升上高中在桃園盃之前已打了2個比賽，差不多進入狀況，但明顯感覺到高中階段投手水準更高一階層，國小雖然有擔任投手，但國中階段以打者為主，高中重新練投還是有點生疏感，爸爸也會適時給提醒。

對於桃園盃出賽表現，鄭甯哲自評前2場打擊表現不好，教練提醒可以用更多下半身的力量、今天有表現；至於守備方面，高中打者打出來的球更快、反應和移動也要提升。得知獲得教練高評價，被問起是否會有壓力，他笑說：「放開來、展現自己。」

鄭甯哲目前身高178公分，暑假期間努力增重，體重從60公斤增加至68公斤，希望可以再把身體練更壯，他也設下旅外目標，希望高二就可以打出好表現被國外球探看見、畢業如願旅外。

鄭兆行 桃園 爸爸

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