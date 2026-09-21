快訊

亞運棒球Live／中華隊首戰上屆冠軍南韓 業餘林佾葳大戰韓職強投郭彬

亞運軟網／代表團首金出爐！余凱文、黃詩媛混雙拍退日本大魔王

李沛綾遭前夫掐脖掌摑...警局做筆錄突崩潰哭喊：為什麼要這樣對我？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟前次8連勝是「助總」任內 羅戈出馬拚暌違4年紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈。聯合報系資料照
中信兄弟隊洋投羅戈。聯合報系資料照

2026名古屋亞運

中信兄弟隊本周展開北部客場5連戰，明天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，由洋投羅戈出馬，挑戰隊史已經4年不曾締造的8連勝，前一次為2022年9月16到28日之間的9連勝，當時總教練為林威助。

兄弟上周在台北大巨蛋以連3場再見勝收尾，推進7連勝，在下半季爭冠拉開2.5場勝差，最快將在24日點亮季冠軍魔術數字。

7連勝已經追平平野惠一上任兄弟教頭以來的最長連勝紀錄，明天將由羅戈先發迎敵，挑戰平野任內還不曾出現過的8連勝，羅戈也將尋求獨居勝投榜領先位置的第11勝；悍將則是推出瑪帝斯。

兄弟最快將在24日點亮魔術數字，前提是22日至少需完成「兄弟擊敗悍將」或「樂天桃猿隊輸給台鋼雄鷹隊」1項條件，則兄弟24日擊敗猿隊，就將點亮M6或M5。

羅戈 兄弟 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／兄弟最快24日點亮季冠軍魔術數字 桃猿兩場正面對戰拚改命

中職／連3場再見勝！兄弟奇蹟7連勝 平「平野時代」最長紀錄

中職／兄弟「攻頂」失敗 本季大巨蛋場均票房王確定換人當

中職／悍將、兄弟同日達陣主場60萬人次進場 本季5隊場均破萬在望

相關新聞

中職／兄弟前次8連勝是「助總」任內 羅戈出馬拚暌違4年紀錄

中信兄弟隊本周展開北部客場5連戰，明天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，由洋投羅戈出馬，挑戰隊史已經4年不曾締造的8連勝，前一次為2022年9月16到28日之間的9連勝，當時總教練為林威助。

中職／悍將、雄鷹爭霸！二軍總冠軍賽29日起跑 開放免費進場

中華職棒二軍總冠軍賽賽程出爐，今年由富邦悍將、台鋼雄鷹隊爭冠，上演連兩年相同戲碼，聯盟今天公布5戰3勝制系列賽賽程，將從9月29日嘉義市棒球場展開較勁。

桃園盃／高一捕手田朗生涯首支再見安 麥寮搶勝晉複賽

桃園盃棒球賽青棒組賽事麥寮高中今天與中興高中交手，高一捕手田朗敲出再見安，率隊以3比2搶勝晉級複賽。田朗過去對打擊比較沒...

中職／兄弟「攻頂」失敗 本季大巨蛋場均票房王確定換人當

台北大巨蛋本季場均票房王換人當，前兩年都稱霸的中信兄弟隊，上周4戰進補破10萬人潮，場均仍然只能排在第三，今年由樂天桃猿隊平均每場2萬4829人進場搶下第一。

中職／兄弟最快24日點亮季冠軍魔術數字 桃猿兩場正面對戰拚改命

中信兄弟隊豪取7連勝，在下半季爭冠局勢逐漸站穩腳步，最快24日與樂天桃猿隊的正面過招之後，將點亮季冠軍封王魔術數字M6或M5。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。