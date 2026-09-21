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中職／兄弟前次8連勝是「助總」任內 羅戈出馬拚暌違4年紀錄
中信兄弟隊本周展開北部客場5連戰，明天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，由洋投羅戈出馬，挑戰隊史已經4年不曾締造的8連勝，前一次為2022年9月16到28日之間的9連勝，當時總教練為林威助。
兄弟上周在台北大巨蛋以連3場再見勝收尾，推進7連勝，在下半季爭冠拉開2.5場勝差，最快將在24日點亮季冠軍魔術數字。
7連勝已經追平平野惠一上任兄弟教頭以來的最長連勝紀錄，明天將由羅戈先發迎敵，挑戰平野任內還不曾出現過的8連勝，羅戈也將尋求獨居勝投榜領先位置的第11勝；悍將則是推出瑪帝斯。
兄弟最快將在24日點亮魔術數字，前提是22日至少需完成「兄弟擊敗悍將」或「樂天桃猿隊輸給台鋼雄鷹隊」1項條件，則兄弟24日擊敗猿隊，就將點亮M6或M5。
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